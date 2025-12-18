Нарышкин заявил о сохранении контактов РФ с разведслужбами стран Европы
Россия продолжает поддерживать и развивать взаимодействие с разведывательными службами европейских государств. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, такие контакты сохраняются и развиваются. Нарышкин отметил, что за последнее десятилетие сотрудничество между разведслужбами разных стран стало важным элементом системы международных отношений.
«Эти каналы могут очень эффективно использоваться не только в решении задач, стоящих перед разведывательными органами своих стран, но и иных, скажем так, не классических для разведки вопросов», – пояснил Нарышкин.
В интервью Нарышкин также заявлял, что Киев и европейские страны, по его оценке, пытаются откреститься от компромиссов, заложенных в мирном плане президента США Дональда Трампа, действуя «вопреки здравому смыслу».
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, выступая на брифинге для военных атташе иностранных государств, со своей стороны отмечал, что в заявлениях ряда европейских лидеров прослеживается стремление затянуть боевые действия на Украине. По его словам, такая линия, как предполагается, направлена на истощение России и создание условий для перестройки военной машины НАТО с расчетом на возможное прямое противостояние.