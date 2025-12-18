Нарышкин заявил о сохранении контактов РФ с разведслужбами стран Европы

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, выступая на брифинге для военных атташе иностранных государств, со своей стороны отмечал, что в заявлениях ряда европейских лидеров прослеживается стремление затянуть боевые действия на Украине. По его словам, такая линия, как предполагается, направлена на истощение России и создание условий для перестройки военной машины НАТО с расчетом на возможное прямое противостояние.