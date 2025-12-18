Нарышкин назвал Стратегию национальной безопасности США рациональной
Обновленная Стратегия национальной безопасности США имеет рациональный и проамериканский характер. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Безусловно, в ее основе лежит учет национальных интересов Соединенных Штатов Америки», – сказал он.
Нарышкин отметил, что стратегия отражает тенденции изоляционизма, которые не скрывали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Как подчеркнул глава СВР, такой подход предполагает более взвешенное отношение к внешним связям и внешней политике в целом, исходя прежде всего из интересов американского населения.
Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности 5 декабря. В документе в качестве ключевого приоритета США обозначено сохранение статуса «самой сильной, богатой и успешной страны в мире» на десятилетия вперед. В стратегии отмечается, что после окончания холодной войны американские элиты допустили просчет, недооценив масштабы бремени, которое страна способна нести.
В тексте также говорится, что власти США переоценили возможность одновременно финансировать огромное социальное, регулирующее и административное государство наряду с огромным военным, дипломатическим, разведывательным комплексом и комплексом иностранной помощи. Также документ фиксирует стремление Вашингтона к стратегической стабильности в отношениях с Россией и указывает на сохраняющиеся противоречия с Европой.
7 декабря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обновленную стратегию, заявил, что она напоминает попытку «разворота огромного корабля», который долгое время двигался по инерции и теперь решил изменить курс.