Нарышкин назвал Стратегию национальной безопасности США рациональной

В тексте также говорится, что власти США переоценили возможность одновременно финансировать огромное социальное, регулирующее и административное государство наряду с огромным военным, дипломатическим, разведывательным комплексом и комплексом иностранной помощи. Также документ фиксирует стремление Вашингтона к стратегической стабильности в отношениях с Россией и указывает на сохраняющиеся противоречия с Европой.