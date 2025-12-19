Орбан: ЕС бы вступил в войну с РФ через три месяца при конфискации активов
Страны Евросоюза (ЕС) вовлеклись бы в конфликт с Москвой за три месяца, если бы приняли решение об изъятии замороженных в Брюсселе российских активов, заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
«Если бы это предложение было принято, мы были бы непосредственно вовлечены в войну если не через три дня, то по крайней мере через три месяца. Нам удалось избежать этой опасности. Это большой успех», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Орбан также напомнил, что Венгрия изначально не была согласна на предложение Еврокомиссии о конфискации средств РФ.
19 декабря Евросоюз отказался от использования российских активов для финансирования Украины. Страны договорились, что предоставят Киеву кредит на сумму 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Как писало Reuters, таким образом они обошли разногласия по поводу плана финансирования Киева за счет средств РФ.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявлял, что отказ ЕС от конфискации «станет крупной победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, защищавших ЕС/евро/Euroclear».