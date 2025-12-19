Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США остановили программу розыгрыша грин-карт из-за стрелка в университете Брауна

Ведомости

Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) приказано приостановить программу розыгрыша грин-карт, так как подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете смог въехать в страну по ней, сообщила в соцсети X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«По указанию президента [США Дональда] Трампа я немедленно приказываю USCIS приостановить программы DV1, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», – написала она.

Ноэм рассказала, что стрелок Клаудио Мануэль Невеш Валенте въехал в США по программе иммиграционной визы разнообразия (DV1) в 2017 г. Тогда же он получил грин-карту.

Нападение в университете в городе Провиденс произошло 13 декабря. Подозреваемый вошел в здание во время экзаменов и открыл стрельбу. В результате происшествия два человека погибли, девять получили ранения. Почти все они были студентами университета. Стрелок задержан.

17 декабря Трамп Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал руководство Брауновского университета за то, что в учебном заведении было недостаточное количество камер видеонаблюдения. Он подчеркнул, что «этому нет оправдания».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте