NYT: провал плана по активам РФ стал поражением для Мерца и фон дер Ляйен
Крах плана по выдаче Украине кредитов под залог замороженных российских активов стал политическим провалом для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет The New York Times. Оба политика активно продвигали инициативу, однако она была сорвана из-за разногласий между странами ЕС.
19 декабря лидеры Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро сроком на два года. При этом они не смогли согласовать использование замороженных российских государственных активов в качестве обеспечения.
Из-за отказа от идеи задействовать российские активы ЕС решил пойти по альтернативному пути: кредит для Киева будет обеспечен бюджетом Евросоюза. Такой вариант, по оценке издания, окажется дороже и менее гибким, чем изначально предложенная схема, но позволит Украине получить необходимое финансирование.
Несмотря на провал ключевого элемента плана, европейские лидеры заявили, что достигнутая договоренность все равно отвечает стратегической цели поддержки Киева. Они подчеркнули, что Украина не будет обязана возвращать кредит, если Россия не выплатит репарации.
Мерц назвал принятое решение «решающим сигналом к прекращению конфликта». Председатель Европейского совета Антонио Кошта, в свою очередь, отметил, что новый механизм позволит закрыть срочные финансовые потребности Украины.
При этом ЕС, по словам Кошты, сохраняет за собой право в будущем использовать замороженные российские активы. На прошлой неделе страны союза уже договорились о бессрочном продлении их блокировки.
В то же время спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети Х, что фон дер Ляйен и Мерцу следует уйти в отставку после того, как им не удалось добиться «незаконного шага ЕС в отношении российских резервов». «Они потратили весь свой политический капитал, пообещали результаты – и потерпели сокрушительное поражение», – написал Дмитриев.