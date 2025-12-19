NYT: провал плана по активам РФ стал поражением для Мерца и фон дер Ляйен

В то же время спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети Х, что фон дер Ляйен и Мерцу следует уйти в отставку после того, как им не удалось добиться «незаконного шага ЕС в отношении российских резервов». «Они потратили весь свой политический капитал, пообещали результаты – и потерпели сокрушительное поражение», – написал Дмитриев.