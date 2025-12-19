Путин: надо создавать лабораторную базу для удержания молодых специалистов
Для удержания молодых специалистов в России необходимо создавать лабораторную базу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025».
«Также важен уровень заработной платы и обеспеченность жильем – это условия, в которых человек живет», – подчеркнул Путин, отвечая на вопрос про сибирский кольцевой источник фотонов – СКИФ и как удерживать ученых в стране.
Он добавил, что уехавшие из России ученые начали возвращаться. В качестве одной из причин президент назвал переживания россиян за своих детей.
В августе ректор МФТИ Дмитрий Ливанов сообщил в интервью «Ведомостям», что порядка 10% обучающихся в магистратуре Московского физико-технического института (МФТИ) после выпуска покидают Россию. По его словам, как правило, такие выпускники переезжают в другую страну для продолжения обучения.
Ливанов обратил внимание, что доля уехавших находится на «разумном уровне», поскольку часть студентов после получения ученой степени PhD в зарубежных университетах возвращаются в РФ.