Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: надо создавать лабораторную базу для удержания молодых специалистов

Ведомости

Для удержания молодых специалистов в России необходимо создавать лабораторную базу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025».

«Также важен уровень заработной платы и обеспеченность жильем – это условия, в которых человек живет», – подчеркнул Путин, отвечая на вопрос про сибирский кольцевой источник фотонов – СКИФ и как удерживать ученых в стране.

Он добавил, что уехавшие из России ученые начали возвращаться. В качестве одной из причин президент назвал переживания россиян за своих детей.

В чем причина сокращения числа исследователей в ряде отраслей

Общество

В августе ректор МФТИ Дмитрий Ливанов сообщил в интервью «Ведомостям», что порядка 10% обучающихся в магистратуре Московского физико-технического института (МФТИ) после выпуска покидают Россию. По его словам, как правило, такие выпускники переезжают в другую страну для продолжения обучения.

Ливанов обратил внимание, что доля уехавших находится на «разумном уровне», поскольку часть студентов после получения ученой степени PhD в зарубежных университетах возвращаются в РФ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь