Путин: надо создавать лабораторную базу для удержания молодых специалистов

В августе ректор МФТИ Дмитрий Ливанов сообщил в интервью «Ведомостям», что порядка 10% обучающихся в магистратуре Московского физико-технического института (МФТИ) после выпуска покидают Россию. По его словам, как правило, такие выпускники переезжают в другую страну для продолжения обучения.