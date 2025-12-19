Путин: экспроприация активов РФ подорвет доверие к еврозоне

Президент констатировал, что в европейской финансовой системе свои золотовалютные резервы размещают не только российские представители, но и другие страны, располагающие свободными ресурсами, прежде всего нефтедобывающие государства. Путин указал, что эти страны уже внимательно наблюдают за ситуацией и у них возникают сомнения и подозрения относительно надежности хранения активов в Европе.