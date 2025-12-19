Путин: экспроприация активов РФ подорвет доверие к еврозоне
Экспроприация российских активов вызовет подрыв доверия к еврозоне со стороны многих стран. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином Дворе.
Глава государства подчеркнул, что решения, связанные с изъятием чужих финансовых средств, несут не только репутационные риски, но и более глубокие последствия. «Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия в данном случае к еврозоне», – отметил Путин.
Президент констатировал, что в европейской финансовой системе свои золотовалютные резервы размещают не только российские представители, но и другие страны, располагающие свободными ресурсами, прежде всего нефтедобывающие государства. Путин указал, что эти страны уже внимательно наблюдают за ситуацией и у них возникают сомнения и подозрения относительно надежности хранения активов в Европе.
19 декабря стало известно, что страны Евросоюза предоставят украинской стороне кредит на сумму 90 млрд евро. По итогам саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Киеву не потребуется возвращать этот кредит ЕС в случае, если Москва не возместит нанесенный стране ущерб. В свою очередь глава Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что ЕС сохраняет за собой возможность задействовать замороженные активы для погашения данного займа.
17 декабря спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев также заявил, что использование замороженных российских резервов способно отпугнуть инвесторов от размещения средств в странах Евросоюза. По его мнению, это может привести к подрыву всей системы ЕС.