Дмитриев: использование активов РФ отпугнет инвесторов в Европе

16 декабря глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Бельгия сталкивается с давлением насчет применения российских замороженных активов для поддержки Украины. Сложность принятия решений в ЕС объясняется наличием 27 государств-членов, указала она. По данным Euractiv, против изъятия активов Банка России выступают семь стран ЕС. По данным издания, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого возражали против такого шага, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.