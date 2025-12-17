Дмитриев: использование активов РФ отпугнет инвесторов в Европе
Применение замороженных резервов России отпугнет инвесторов от хранения активов в странах Евросоюза. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
По его словам, финансовая система ЕС «рухнет», потому что нелегальные действия отпугивают других инвесторов от хранения активов в Евросоюзе.
«Хранение активов в ЕС будет просто неразумным», – подчеркнул Дмитриев.
16 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в эфире телеканала ZDF, что пока нет точного понимания, смогут ли лидеры государств ЕС договориться об использовании замороженных российских активов на саммите 18-19 декабря. По его словам, вероятность такого исхода составляет лишь 50%.
16 декабря глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Бельгия сталкивается с давлением насчет применения российских замороженных активов для поддержки Украины. Сложность принятия решений в ЕС объясняется наличием 27 государств-членов, указала она. По данным Euractiv, против изъятия активов Банка России выступают семь стран ЕС. По данным издания, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого возражали против такого шага, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.