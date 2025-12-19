Путин сообщил о большом количестве желающих служить в ВС РФ
В России много желающих заключить контракты на службу в Вооруженных силах (ВС) РФ. Количество людей, которые хотят служить в беспилотных войсках, такое, что Минобороны приходится проводить конкурс. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин во время совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025».
По его данным, в 2025 г. более 400 000 человек подписали контракт с Минобороны России.
«Есть даже студенты, которые берут академотпуск, чтобы пойти на фронт», – подчеркнул Путин.
17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что план комплектования российской армии на 2025 г. перевыполнен. Он уточнил, что на военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 000 россиян. Из них практически две трети – молодые люди в возрасте до 40 лет.
В этот же день Путин дал поручение продолжать работу по индексации денежного довольствия военнослужащих. Он назвал одной из приоритетных задач государства расширение социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей. Должна продолжаться и работа по индексации денежного довольствия военных.