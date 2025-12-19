Путин сообщил о большом количестве желающих служить в ВС РФ

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что план комплектования российской армии на 2025 г. перевыполнен. Он уточнил, что на военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 000 россиян. Из них практически две трети – молодые люди в возрасте до 40 лет.