Путин рассказал, что иногда ездит по Москве сам за рулем
Президент России Владимир Путин иногда ездит по Москве сам за рулем. Об этом глава государства сообщил на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025».
«Инкогнито – такое тоже бывает, но очень редко», – уточнил Путин.
Он добавил, что чаще передвигается без сопровождения ДПС и других служб.
9 декабря Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассказал, что не всегда передвигается по Москве с кортежами и мигалками – иногда он делает это «по-тихому».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что заявление Путина о том, что он иногда передвигается по городу «по-тихому», означают, что глава государства ездит как все. По его словам, президент водит машину и любит это делать. На вопрос, сможет ли автовладелец в Москве увидеть Путина за рулем, представитель Кремля ответил «вряд ли».