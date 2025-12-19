Путин рассказал, что иногда ездит по Москве сам за рулем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что заявление Путина о том, что он иногда передвигается по городу «по-тихому», означают, что глава государства ездит как все. По его словам, президент водит машину и любит это делать. На вопрос, сможет ли автовладелец в Москве увидеть Путина за рулем, представитель Кремля ответил «вряд ли».