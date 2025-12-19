Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин рассказал, что иногда ездит по Москве сам за рулем

Ведомости

Президент России Владимир Путин иногда ездит по Москве сам за рулем. Об этом глава государства сообщил на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025».

«Инкогнито – такое тоже бывает, но очень редко», – уточнил Путин.

Он добавил, что чаще передвигается без сопровождения ДПС и других служб.

Фото.

Где и с кем ездил за рулем Владимир Путин

Политика / Фото

9 декабря Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассказал, что не всегда передвигается по Москве с кортежами и мигалками – иногда он делает это «по-тихому».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что заявление Путина о том, что он иногда передвигается по городу «по-тихому», означают, что глава государства ездит как все. По его словам, президент водит машину и любит это делать. На вопрос, сможет ли автовладелец в Москве увидеть Путина за рулем, представитель Кремля ответил «вряд ли».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте