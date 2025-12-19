Путин: производственный бизнес не должен пострадать от новой налоговой системы
Производственный бизнес от перехода на новую налоговую систему не должен пострадать, заявил президент РФ Владимир Путин на программе «Итоги года».
Он заявил, что повышение налога должно выразиться в реальных доходах бюджета. При этом такая мера не будет действовать «вечно». «Ну и я ваш намек понял по поводу того, что будет ли это вечно. Конечно нет. Конечная цель – это снижение налогового времени в будущем, и правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому», – сказал Путин.
Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что вклад в инфляцию от повышения ставки НДС и введения НДС по операциям с банковскими картами может составить чуть менее 2%.
20 ноября Госдума приняла закон о повышении ставки НДС до 22% с 2026 г. и поэтапном снижении порога годовой выручки для перехода на НДС: до 20 млн руб. в 2026 г., 15 млн руб. в 2027 г. и 10 млн руб. в 2028 г. Одновременно с 2026 г. отменяется освобождение от НДС операций по обслуживанию банковских карт и обработке данных в платежных системах. Льгота действовала с 2006 г. и была направлена на стимулирование безналичных платежей.