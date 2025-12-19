Путин: семейная выплата с 2026 года будет реальным способом поддержки семей

Путин сообщал об этом на совещании по экономическим вопросам. Он уточнял, что право на выплату предоставят тем, у кого средний доход на члена семьи за предыдущий год составил менее полутора прожиточных минимумов в регионе. По словам президента, тогда каждый из работающих родителей получает возможность вернуть часть налога на доходы, уплаченного в прошлом году. Для этой категории граждан расчетная ставка НДФЛ будет равняться 6%. Сумма, уплаченная свыше, вернется в семью.