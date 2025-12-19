Путин: семейная выплата с 2026 года будет реальным способом поддержки семей
Новая семейная выплата с 2026 г. будет реальным способом поддержки семей, заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».
Он отметил, что из 13% НДФЛ семьям, где «доходы являются скромными», 7% будут возвращаться.
Путин сообщал об этом на совещании по экономическим вопросам. Он уточнял, что право на выплату предоставят тем, у кого средний доход на члена семьи за предыдущий год составил менее полутора прожиточных минимумов в регионе. По словам президента, тогда каждый из работающих родителей получает возможность вернуть часть налога на доходы, уплаченного в прошлом году. Для этой категории граждан расчетная ставка НДФЛ будет равняться 6%. Сумма, уплаченная свыше, вернется в семью.
Для получения выплаты семьям нужно будет подать заявление с 1 июня по 1 октября.