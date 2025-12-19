FT: в ЕС считают премьер-министра Италии убийцей плана по конфискации активов РФ
Италия и Франция сыграли важную роль в дискуссиях по вопросу использования Евросоюзом (ЕС) замороженных активов России для предоставления кредита Украине. Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони стала «убийцей» проекта, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Мелони была убийцей», – сказал изданию один из дипломатов ЕС. Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон по большей части молчал.
Как пишет газета, речь идет о том, что и Макрон, и Мелони выразили обеспокоенность перспективой того, что парламенты их стран согласятся на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия. Они, по мнению Брюсселя, необходимы, чтобы разделить риск потенциального погашения кредита Украины. В публикации отмечается, что Макрон и Мелони выступили против и это «изменило настроение» на переговорах.
19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «грабежом» предложение Еврокомиссии конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине в качестве репарационного кредита. «Кража – это неподходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж», – сказал глава государства.
В этот же день страны ЕС отказались от конфискации активов РФ для финансирования Украины. Государства договорились, что предоставят Киеву кредит на сумму 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Как писало Reuters, таким образом они обошли разногласия среди членов блока.