FT: в ЕС считают премьер-министра Италии убийцей плана по конфискации активов РФ

Как пишет газета, речь идет о том, что и Макрон, и Мелони выразили обеспокоенность перспективой того, что парламенты их стран согласятся на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия. Они, по мнению Брюсселя, необходимы, чтобы разделить риск потенциального погашения кредита Украины. В публикации отмечается, что Макрон и Мелони выступили против и это «изменило настроение» на переговорах.