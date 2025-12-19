Газета
Путин назвал иск Трампа к BBC семейными делами

Ведомости

Многомиллиардный иск президента США Дональда Трампа к британской телерадиокомпании BBC – «это их семейные дела», сказал глава российского государства Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

«Пускай они там сами разбираются. <...> Не хочу касаться этой темы, хотя, конечно, проблема есть недостоверного освещения информации и подтасовок. Это очевидно, я думаю, что президент Трамп прав», – сказал Путин.

15 декабря Трамп подал в федеральный суд Майами иск о клевете против BBC с требованием $5 млрд компенсации за монтаж документального фильма 2024 г. Из-за правок создалось впечатление, что американский лидер призывал к насилию в своей речи, предшествовавшей нападению его сторонников на Капитолий США 6 января 2021 г.

25 ноября Reuters сообщало, что BBC столкнулась с кризисом на фоне действий администрации Трампа. Гендиректор британской медиакорпорации Тим Дэви и глава BBC News Дебора Тернесс подали в отставку.

