Путин заявил об отсутствии уголовного наказания по закону об иноагентах в РФ
По российскому законодательству об иностранных агентах не предусмотрено уголовное наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин заявил, что американская версия закона об иноагентах является «гораздо более жесткой»: «Там предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при финансировании из-за рубежа. У нас нет ничего подобного».
Глава государства утверждает, что российский закон требует только заявить о своих источниках финансирования. Путин добавил, что в России «нет репрессий и уголовного преследования» по этому закону.
По статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ), предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
В сентябре Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность для лиц, признанных иноагентами. Теперь уголовная ответственность по ст. 330.1 УК РФ может наступить уже после одного нарушения административной статьи 19.34 КоАП РФ либо при наличии судимости за аналогичное преступление. 15 октября этот закон подписал Путин.