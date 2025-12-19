Газета
Политика

Путин назвал бредом сатанизм и оккультные услуги

Ведомости

Сатанизм (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), оккультные услуги и колдуны – это бред, который вредит гражданам страны, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

Так он ответил на просьбу журналистки телеканала «Спас» запретить рекламу колдунов и оккультных услуг. Путин подчеркнул, что с этим явлением надо бороться, но делать это важно аккуратно. Журналистка также поблагодарила президента за включение движения сатанизма в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, в России.

О таком решении стало известно 19 сентября. Борьба с сатанизмом началась в Госдуме. 8 апреля около трех часов продлился круглый стол по противодействию распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологий в России.

