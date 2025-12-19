Путин назвал бредом сатанизм и оккультные услуги

Так он ответил на просьбу журналистки телеканала «Спас» запретить рекламу колдунов и оккультных услуг. Путин подчеркнул, что с этим явлением надо бороться, но делать это важно аккуратно. Журналистка также поблагодарила президента за включение движения сатанизма в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, в России.