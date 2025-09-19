Движение сатанистов включили в перечень экстремистов и террористов
«Международное движение сатанизма» включили в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, следует из данных Росфинмониторинга.
Борьбу с сатанизмом начали в Госдуме. 8 апреля около трех часов продлился круглый стол по противодействию распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологий в России.
Заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что Минюст и Генеральная прокуратура РФ обратились в Верховный суд РФ с административным исковым заявлением о признании «Международного движения сатанизма» (иное наименование – «Международное движение сатанистов») экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России.
23 июля Верховный суд признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Дело слушала тройка судей.
Официальной организации под названием «Международное движение сатанизма» не существует. В конце прошлого года Минюст включил американскую организацию «Храм сатаны» в реестр нежелательных организаций. Также под запрет может попасть американская «Церковь сатаны» – организация, которая, несмотря на свое название, основывается на атеизме.