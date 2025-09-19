Движение сатанистов включили в перечень экстремистов и террористов

Официальной организации под названием «Международное движение сатанизма» не существует. В конце прошлого года Минюст включил американскую организацию «Храм сатаны» в реестр нежелательных организаций. Также под запрет может попасть американская «Церковь сатаны» – организация, которая, несмотря на свое название, основывается на атеизме.