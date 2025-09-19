Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Движение сатанистов включили в перечень экстремистов и террористов

Ведомости

«Международное движение сатанизма» включили в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, следует из данных Росфинмониторинга.

Борьбу с сатанизмом начали в Госдуме. 8 апреля около трех часов продлился круглый стол по противодействию распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологий в России.

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что Минюст и Генеральная прокуратура РФ обратились в Верховный суд РФ с административным исковым заявлением о признании «Международного движения сатанизма» (иное наименование – «Международное движение сатанистов») экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России.

23 июля Верховный суд признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Дело слушала тройка судей.

Официальной организации под названием «Международное движение сатанизма» не существует. В конце прошлого года Минюст включил американскую организацию «Храм сатаны» в реестр нежелательных организаций. Также под запрет может попасть американская «Церковь сатаны» – организация, которая, несмотря на свое название, основывается на атеизме.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её