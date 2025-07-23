Верховный суд запретил в РФ «Международное движение сатанизма»
Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, дело слушали трое судей.
С иском о признании движения экстремитским обратилась в Верховный суд Генпрокуратура РФ 4 июля. Официальной организации под названием «Международное движение сатанизма» не существует. В конце прошлого года Минюст включил американскую организацию «Храм Сатаны» в реестр нежелательных организаций. Также под запрет может попасть американская «Церковь Сатаны» – организация, которая, несмотря на свое название, основывается на атеизме.
Борьбу с сатанизмом до Генпрокуратуры начали в Госдуме. В частности, в апреле в нижней палате три часа обсуждали противодействие распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологий в России в рамках круглого стола, писали «Ведомости».