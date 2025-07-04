Генпрокуратура потребовала признать экстремистским «движение сатанизма»
«Международное движение сатанизма» следует признать экстремистским. С таким иском обратилась Генпрокуратура РФ в Верховный суд, пишет ТАСС со ссылкой на информацию на сайте Минюста.
Суд рассмотрит исковое заявление 22 июля.
Официальной организации под названием «Международное движение сатанизма» не существует. В прошлом в РФ уже признавали экстремистскими несуществующие организации.
30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским «Международного общественного движения ЛГБТ»
Борьбу с сатанизмом до Генпрокуратуры начали в Госдуме. В частности, в апреле в нижней палате три часа обсуждали противодействие распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологий в России в рамках круглого стола, писали «Ведомости».
Согласно статистике епископа Скопинского и Шацкого Питирима, число «магов, экстрасенсов, тарологов, нумерологов, ведьм» в России составляет около 800 000 человек, тогда как православных священников всего 40 000.