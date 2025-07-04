Генпрокуратура потребовала признать экстремистским «движение сатанизма»

Борьбу с сатанизмом до Генпрокуратуры начали в Госдуме. В частности, в апреле в нижней палате три часа обсуждали противодействие распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологий в России в рамках круглого стола, писали «Ведомости».