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Генпрокуратура потребовала признать экстремистским «движение сатанизма»

Ведомости

«Международное движение сатанизма» следует признать экстремистским. С таким иском обратилась Генпрокуратура РФ в Верховный суд, пишет ТАСС со ссылкой на информацию на сайте Минюста.

Суд рассмотрит исковое заявление 22 июля.

Официальной организации под названием «Международное движение сатанизма» не существует. В прошлом в РФ уже признавали экстремистскими несуществующие организации.

30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским «Международного общественного движения ЛГБТ» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В 2020 г. Верховный суд признал экстремистской организацией уголовную субкультуру АУЕ («арестантский уклад един» или «арестантское уголовное сообщество», организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Борьбу с сатанизмом до Генпрокуратуры начали в Госдуме. В частности, в апреле в нижней палате три часа обсуждали противодействие распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологий в России в рамках круглого стола, писали «Ведомости».

Согласно статистике епископа Скопинского и Шацкого Питирима, число «магов, экстрасенсов, тарологов, нумерологов, ведьм» в России составляет около 800 000 человек, тогда как православных священников всего 40 000.

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