В Госдуме начали борьбу с сатанизмом

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим говорил о том, что за прошлый год в три раза выросло число «магов, экстрасенсов, тарологов, нумерологов, ведьм» и т. д. Сейчас их 800 000 человек, тогда как православных священников всего 40 000, привел статистику священник. «Идет борьба за души праведников, а что уж говорить про души грешников», – заявил Питирим. По его мнению, все эти законы нужно было давно принимать, определить же, кто должен попасть под запрет, очень легко – это могут сделать как христианские, так и мусульманские специалисты. Питирим рассказал несколько историй о том, как сталкивался с оккультистами. В Скопине была одна женщина, которая рассказала ему, что ее выгнали из одной группы, которая занималась оккультизмом. Оказалось, что женщина не смогла впасть в транс. Занимались же люди в этой группе тем, что разговаривали «со своими внутренними органами». «Я думаю, с кем она там разговаривала, с МВД, что ли? А потом оказалось, что она с кишками разговаривает, со своей печенью и селезенкой! Представляете до какой глупости дошло. И женщины часто попадаются на это. Я ей говорю – радуйтесь, что вас из этой группы выкинули», – рассказал священник.