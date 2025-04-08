В Госдуме начали борьбу с сатанизмом

В Госдуме начали борьбу с сатанизмомДепутаты предложили признать его экстремизмом и выяснить, на чьи деньги сатанисты действуют в РФ
В Госдуме официально началась борьба с сатанизмом. В нижней палате 8 апреля около трех часов продлился круглый стол по противодействию распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологий в России. По сути это было первое установочное заседание соответствующей рабочей группы, которая будет готовить изменения в законодательстве в этой сфере. Начать бороться с сатанистами предложил депутат «Справедливой России» Николай Бурляев еще в январе, когда в Госдуме проходили Рождественские встречи. Перед началом круглого стола показали небольшой ролик о сатанистах, где кадры об отряде «Азов»
После ролика слово взял Бурляев и предложил начать заседание круглого стола с молитвы. Затем он перекрестился и рассказал, что в Госдуму давно поступают обращения граждан о деструктивных явлениях в России. Он привел в пример шоу «Властелин тьмы», которое проводилось в ряде регионов и где представлялся «положительный образ властелина тьмы, якобы помогающего людям». В Москве это шоу было отменено, рассказал депутат: «Группа до концерта была вся в черном, с рогами и копытами. А потом быстро перекрасились и оделись в белые одежды. Мы звонили губернаторам – кто-то концерты отменил, а кто-то сказал, что ведь они исправились». Ругал Бурляев и демонстрацию в кинопрокате фильмов «сатанинской направленности», аниме, книги о сатанизме: «Поступают многочисленные обращения граждан о сатанинских секс-оргиях в Москве и многих городах России». Депутат подчеркнул, что отход от традиционных ценностей, которые разрушают сатанисты, может привести к развалу «нашего государства-цивилизации».
Секретарь рабочей группы, руководитель исполкома движения «Культурный фронт России» Вячеслав Леонтьев говорил о том, что сатанизм является опасной человеконенавистнической идеологией, основанной на оправдании зла: «Это аналог идеологии, которая основана на оправдании нацизма». Целью же сатанизма, по его мнению, является уничтожение традиционных конфессий России. Он рассказал, что по итогам деятельности рабочей группы планируется внести изменения в закон о свободе совести: «Почему мы хотим ограничить права сатанистов? Потому что они представляют серьезную угрозу для нашей страны». Также он добавил, что изменения рабочая группа будет разрабатывать и в закон об информации, чтобы запретить деструктивные культы и образы: «Потому что сегодня они называют себя сатанистами, а завтра будут называть люцеферианами или еще кем-нибудь». Поправки будут готовится и в закон о торговле, чтобы больше не продевались товары с такими деструктивными образами, сказал Леонтьев. Он признал, что уже есть организованные группы с соответствующими адептами: «Если даже сейчас на этом уровне они совершают такие чудовищные преступления, то что же будет, если они придут к власти? А они этого хотят, это их цель».
«На самом деле, все гораздо серьезнее. И сатанизм, и все, что с ним связано, надо рассматривать как непосредственную угрозу государственности. В конце концов, мы же идеологию ЛГБТ
Епископ Скопинский и Шацкий Питирим говорил о том, что за прошлый год в три раза выросло число «магов, экстрасенсов, тарологов, нумерологов, ведьм» и т. д. Сейчас их 800 000 человек, тогда как православных священников всего 40 000, привел статистику священник. «Идет борьба за души праведников, а что уж говорить про души грешников», – заявил Питирим. По его мнению, все эти законы нужно было давно принимать, определить же, кто должен попасть под запрет, очень легко – это могут сделать как христианские, так и мусульманские специалисты. Питирим рассказал несколько историй о том, как сталкивался с оккультистами. В Скопине была одна женщина, которая рассказала ему, что ее выгнали из одной группы, которая занималась оккультизмом. Оказалось, что женщина не смогла впасть в транс. Занимались же люди в этой группе тем, что разговаривали «со своими внутренними органами». «Я думаю, с кем она там разговаривала, с МВД, что ли? А потом оказалось, что она с кишками разговаривает, со своей печенью и селезенкой! Представляете до какой глупости дошло. И женщины часто попадаются на это. Я ей говорю – радуйтесь, что вас из этой группы выкинули», – рассказал священник.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов подчеркнул, что патриарх Кирилл выступает за признание международного движения сатанизма экстремистским, как это было с ЛГБТ в России. Телеведущая Анна Шафран предложила запретить поэта Константина Бальмонта, потому что он был последователем французского поэта Шарля Бодлера. А депутат Николай Николаев призвал заполнить души людей ценностями православия, когда будут запрещены разные культы. Выступал на круглом столе и эксперт по сатанизму, который заявил, что людей такой профессии сейчас мало, поэтому нужно больше готовить специалистов по сатанизму – им скоро придется готовить много судебных экспертиз в этой сфере.