Фокус внимания россиян хотят сместить с эзотерики на традиционные религии

Необходимость просвещения населения в этом вопросе очевидна, заявил «Ведомостям» эксперт по религиозным культам, кандидат психологических наук Александр Невеев. При этом оно должно быть не только с точки зрения традиционных религий – необходимо затрагивать тему нравственного развития, говорит эксперт. Вместе с этим Невеев отмечает, что эзотерике может быть подвержен каждый, поскольку всем людям свойственны когнитивные искажения. Самое распространенное из них – эффект Барнума, когда человек может поверить в расплывчатые формулировки, если они обращены специально к нему, привел пример эксперт.