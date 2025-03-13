Фокус внимания россиян хотят сместить с эзотерики на традиционные религии

Фокус внимания россиян хотят сместить с эзотерики на традиционные религииВ ОП предлагают защищать граждан от таких услуг, повышая информированность о духовном наследии
Для борьбы с эзотерикой и оккультизмом необходимо повышать информированность населения о традиционных религиях. Об этом заявили эксперты в Общественной палате (ОП) во время круглого стола на тему «Реклама эзотерических и оккультных символов как риск размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Дискуссия прошла на фоне разработки законодательных инициатив, которые касаются запрета рекламы соответствующих услуг.
В Госдуме началась разработка законопроекта о запрете сатанизма в России, сообщал 30 января первый замглавы думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев («Справедливая Россия»). А 11 марта председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) заявила, что в нижнюю палату вносится инициатива, касающаяся запрета рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг: деятельности астрологов, аура-диагностов, нумерологов, регрессологов, тарологов и т. д.
Запрет эзотерики и оккультизма 12 марта обсуждался в ОП в контексте указа президента Владимира Путина об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В нем сказано, что христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан.
55% россиян
Любая культура – это система запретов, заявил в ОП председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московской патриархии Владимир Легойда. По его словам, культура «расставляет флажки», показывая тем самым, что в обществе принимается, а что – нет. Введение ограничений, связанных с темой эзотерики и оккультизма, является задачей государства, добавил он. Стоит также учитывать, что запреты должны быть погружены в образовательную сферу, говорит Легойда. По его мнению, человек, знающий традицию, «не клюнет на эстетику чуждых символов».
Одна из причин обращения населения к эзотерике и оккультизму – неуверенность в будущем, заявила президент общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге. По ее словам, необходимо понять, что могут сделать традиционные конфессии, чтобы у населения было больше «духовной уверенности». Лянге согласилась с тезисом об образовании, добавив, что нужно также работать с наполнением видеохостингов. Она считает, что ограничения не принесут результата, пока фокус внимания с оккультизма и эзотерики не переместится на контент о традиционных религиях.
Необходимость просвещения населения в этом вопросе очевидна, заявил «Ведомостям» эксперт по религиозным культам, кандидат психологических наук Александр Невеев. При этом оно должно быть не только с точки зрения традиционных религий – необходимо затрагивать тему нравственного развития, говорит эксперт. Вместе с этим Невеев отмечает, что эзотерике может быть подвержен каждый, поскольку всем людям свойственны когнитивные искажения. Самое распространенное из них – эффект Барнума, когда человек может поверить в расплывчатые формулировки, если они обращены специально к нему, привел пример эксперт.
Для анализа эзотерических и оккультных символов нужен пул экспертов, которые изучают религии и секты, заявил «Ведомостям» профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин. Символов много, некоторые из них могут использоваться как в традиционных религиях, так и в оккультных сообществах, пояснил он. Поэтому символы необходимо рассматривать в связке с конкретными организациями или с тем смыслом, который в них вкладывает тот, кто их использует, заключил эксперт.
В 2022 и 2023 гг. резко возрос интерес россиян к «литературе о силе мысли, колдовстве, мистике», рассказывал «Ведомостям» заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов. В частности, продажи эзотерической литературы в издательстве «Эксмо» в январе – августе 2023 г. увеличились на 25% к аналогичному периоду 2022 г. Посещаемость онлайн-площадок, предлагающих обучение мистическим техникам, в январе – марте 2023 г. выросла в 19 раз год к году, писали «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитиков Tele2.