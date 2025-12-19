Путин: в зоне спецоперации находятся 700 000 бойцов

Очир-Горяев в начале пресс-конференции также рассказывал о действиях российских подразделений при взятии Северска и об обстановке там в городе после боев. По его словам, наиболее сложной задачей было скрытно подойти к городу из-за открытой местности. «Поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно, и задача эта была выполнена», – пояснил он. Штурмовые подразделения продвигались небольшими группами, накапливались на позициях, а потом ожидали команды к началу активных боевых действий.