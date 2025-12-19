Путин: в зоне спецоперации находятся 700 000 бойцов
В зоне спецоперации сейчас находятся 700 000 бойцов, сообщил президент России Владимир Путин на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025».
По словам главы государства, основу контингента составляют молодые люди. «И в основном – это достаточно молодые люди, в том числе представители поколения 90-х годов рождения», – сказал Путин.
Президент обратился к присутствовавшему в зале Герою России Нарану Очир-Горяеву и поинтересовался, как проявляют себя военнослужащие этого возраста, находящиеся под его командованием.
«Дети 90-х – основной костяк, они герои, на них можно равняться», – ответил военный.
Очир-Горяев в начале пресс-конференции также рассказывал о действиях российских подразделений при взятии Северска и об обстановке там в городе после боев. По его словам, наиболее сложной задачей было скрытно подойти к городу из-за открытой местности. «Поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно, и задача эта была выполнена», – пояснил он. Штурмовые подразделения продвигались небольшими группами, накапливались на позициях, а потом ожидали команды к началу активных боевых действий.