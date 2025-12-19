Путин: Россия подумает над обеспечением безопасности в период выборов на Украине

18 декабря глава МИД России Сергей Лавров сказал, что слова американского лидера Дональда Трампа о выборах на Украине ставят вопрос, как Запад будет их «оркестрировать». Он отметил также, что неизвестно, как эти выборы можно организовать. Но важно и само напоминание президенту Украины Владимиру Зеленскому, что народ избирал его на определенный срок и «пора честь знать».