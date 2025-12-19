Путин: Россия подумает над обеспечением безопасности в период выборов на Украине
Москва готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на Украине во время президентских выборов в республике, заявил президент России Владимир Путин.
«Хотя бы воздержаться от ударов вглубь», – уточнил глава государства. Он также отметил, что в России проживает много украинцев, поэтому Россия будет требовать, чтобы они участвовали в голосовании.
Вопрос был связан с тем, признает ли Путин выборы на Украине. Российский лидер сказал, что власти страны требуют прекращения огня на время голосования. При этом он напомнил, что Россия проводила выборы, а в это время Украина обстреливала избирательные участки.
Президент РФ в ответ на следующий вопрос подчеркнул, что сейчас страна занимается защитой русскоязычных людей и русского языка за рубежом.
18 декабря глава МИД России Сергей Лавров сказал, что слова американского лидера Дональда Трампа о выборах на Украине ставят вопрос, как Запад будет их «оркестрировать». Он отметил также, что неизвестно, как эти выборы можно организовать. Но важно и само напоминание президенту Украины Владимиру Зеленскому, что народ избирал его на определенный срок и «пора честь знать».
До того Трамп в интервью изданию Politico говорил, что пришло время провести выборы на Украине. Он подчеркнул, что Киев говорит о демократии, но это становится все меньше похоже на нее.