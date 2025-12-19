Путин рассказал о понятии настоящей дружбы
Президент России Владимир Путин заявил, что понятие настоящей дружбы предполагает полное бескорыстие и требует четкого понимания. Об этом он сказал в ходе программы «Итоги года».
«Надо признать, что в моем положении это большое искушение для тех, кто со мной общается», – отметил Путин. При этом он подчеркнул, что люди из его близкого круга ведут себя «очень сдержанно и достойно».
Президент добавил, что ему «не стыдно» за своих друзей.
Тогда же он рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин является надежным другом, стабильным партнером и союзником России.
12 ноября Путин предложил тост за дружбу и процветание России и Казахстана в конце своей речи перед государственным обедом в честь казахского президента Касым-Жомарта Токаева.