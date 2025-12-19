Зеленский: «Орешник» невозможно сбить беспилотником
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением невозможно сбить беспилотником. Об этом он заявил во время встречи с президентом Польши в Варшаве, запись опубликовал офис президента Украины на YouTube.
«Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины», – добавил он.
Зеленский подчеркнул, что предупреждал об этом европейских и американских партнеров. Он показывал дистанцию, на которую может бить «Орешник». Украинский лидер добавил, что Киев осведомлен, где именно находится российский ракетный комплекс «Орешник» на территории Белоруссии.
18 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» заступил на боевое дежурство в республике. Ранее он сообщал, что ракетный комплекс не будет установлен стационарно, а будет перемещаться между разными точками и при необходимости сможет нанести удар с заранее определенной позиции.
Россия впервые применила «Орешник» по территории Украины 21 ноября 2024 г. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях.