Зеленский: «Орешник» невозможно сбить беспилотником

18 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» заступил на боевое дежурство в республике. Ранее он сообщал, что ракетный комплекс не будет установлен стационарно, а будет перемещаться между разными точками и при необходимости сможет нанести удар с заранее определенной позиции.