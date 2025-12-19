Представители европейских стран прибыли в Майами для переговоров по Украине
Советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании прибыли в Майами для участия в переговорах по Украине. Об этом сообщает в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника.
По их данным, встречи пройдут со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и советником по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым.
Кроме того, в переговорах в Майами примут участие министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара.
17 декабря Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в Майами в ближайшие выходные – 20–21 декабря.
18 декабря Axios писал, что на предстоящей встрече в Майами делегация США проинформирует Россию о прогрессе, достигнутом на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами.