Главная / Политика /

Представители европейских стран прибыли в Майами для переговоров по Украине

Ведомости

Советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании прибыли в Майами для участия в переговорах по Украине. Об этом сообщает в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника.

По их данным, встречи пройдут со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и советником по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым.

Кроме того, в переговорах в Майами примут участие министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара.

17 декабря Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в Майами в ближайшие выходные – 20–21 декабря.

18 декабря Axios писал, что на предстоящей встрече в Майами делегация США проинформирует Россию о прогрессе, достигнутом на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами.

