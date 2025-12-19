Рубио: США продолжают делиться разведданными с Украиной

США делились разведданными с Украиной с начала спецоперации. Однако 4 марта американский президент Дональд Трамп распорядился полностью приостановить военную помощь Украине. Решение последовало через несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Позже Вашингтон возобновил предоставление Киеву разведывательной информации.