Рубио: США продолжают делиться разведданными с Украиной
США продолжают делиться с Украиной данными разведки, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
«Мы продолжаем оказывать им разведывательную поддержку», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
США делились разведданными с Украиной с начала спецоперации. Однако 4 марта американский президент Дональд Трамп распорядился полностью приостановить военную помощь Украине. Решение последовало через несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Позже Вашингтон возобновил предоставление Киеву разведывательной информации.
19 августа The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что администрация США может использовать обмен разведданными как инструмент давления на Украину, чтобы побудить Киев к заключению мирного соглашения с Россией.