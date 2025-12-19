Правительство разрешило МО расторгнуть ряд военных соглашений со странами Запада
Правительство РФ разрешило Министерству обороны (МО) расторгнуть ряд военных соглашений с 11 западными странами, подписанных с 1992 по 2002 г. Соответствующее распоряжение размещено на сайте опубликования нормативно-правовых актов.
Так, могут быть прекращены международные договоры с министерствами обороны Болгарии, Германии, Польши, Румынии, Дании, Норвегии, Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Хорватии, Бельгии и Чехии.
Кроме того, правительство разрешает прекратить соглашение между МО России и МО Великобритании и Ирландии в области обороны, которое было подписано 18 марта 1977 г.
6 ноября официально прекратило действие соглашение между правительствами России и Литвы о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
2 ноября правительство РФ распорядилось прекратить действие статей 3 и 4 Соглашения между СССР и Финляндией об энергетическом использовании отрезка реки Вуокса, ограниченного гидроэлектростанцией Иматра и Светогорской гидроэлектростанцией.