Рубио: Киев получает от США оружие, а Москва – санкции
В ходе украинского кризиса Киев получает от США вооружение, а Москва – санкции, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Рубио заявил, что США продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией.
17 декабря Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что США рассматривают возможность введения нового пакета санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву в случае провала мирного соглашения с Украиной.