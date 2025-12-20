Газета
Главная / Политика /

Рубио: Киев получает от США оружие, а Москва – санкции

Ведомости

В ходе украинского кризиса Киев получает от США вооружение, а Москва – санкции, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Рубио заявил, что США продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией.

17 декабря Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что США рассматривают возможность введения нового пакета санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву в случае провала мирного соглашения с Украиной.

