Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Индонезия и Италия готовы войти в группу стабилизационных сил в секторе Газа

Ведомости

Только Индонезия и Италия выразили готовность войти в международную группу стабилизационных сил в секторе Газа. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью ТАСС.

«Несмотря на проведенную в Дохе встречу, на сегодняшний день только две страны выразили готовность участвовать в многонациональных силах – Индонезия и Италия», – сказал он.

Именно поэтому ситуация остается в состоянии застоя. Нофаль подчеркнул, что палестинская сторона заинтересована в как можно более быстром завершении первого этапа урегулирования конфликта.

«Хамас» согласен разоружиться

Политика / Международные новости

Речь, в частности, идет о полном открытии пограничных переходов, наращивании поставок гуманитарной помощи и начале полного вывода израильской армии из сектора Газа. «Однако существующие на данный момент показатели остаются неутешительными», – добавил посол.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение «Хамас» при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали первый этап мирного плана, предложенного Трампом. На следующий день в секторе Газа был введен режим прекращения огня. В соответствии с соглашением израильские войска отступили к так называемой «желтой линии», сохранив контроль над более чем половиной территории анклава. 3 октября «Хамас» освободил 20 живых израильских заложников и передал останки четырех из 28 пленных.

11 декабря Axios писал, что Соединенные Штаты намерены назначить американского генерала командующим будущими международными стабилизационными силами в секторе Газа.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь