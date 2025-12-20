Индонезия и Италия готовы войти в группу стабилизационных сил в секторе Газа
Только Индонезия и Италия выразили готовность войти в международную группу стабилизационных сил в секторе Газа. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью ТАСС.
«Несмотря на проведенную в Дохе встречу, на сегодняшний день только две страны выразили готовность участвовать в многонациональных силах – Индонезия и Италия», – сказал он.
Именно поэтому ситуация остается в состоянии застоя. Нофаль подчеркнул, что палестинская сторона заинтересована в как можно более быстром завершении первого этапа урегулирования конфликта.
Речь, в частности, идет о полном открытии пограничных переходов, наращивании поставок гуманитарной помощи и начале полного вывода израильской армии из сектора Газа. «Однако существующие на данный момент показатели остаются неутешительными», – добавил посол.
9 октября Израиль и радикальное палестинское движение «Хамас» при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали первый этап мирного плана, предложенного Трампом. На следующий день в секторе Газа был введен режим прекращения огня. В соответствии с соглашением израильские войска отступили к так называемой «желтой линии», сохранив контроль над более чем половиной территории анклава. 3 октября «Хамас» освободил 20 живых израильских заложников и передал останки четырех из 28 пленных.
11 декабря Axios писал, что Соединенные Штаты намерены назначить американского генерала командующим будущими международными стабилизационными силами в секторе Газа.