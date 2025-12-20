Индонезия и Италия готовы войти в группу стабилизационных сил в секторе Газа

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение «Хамас» при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали первый этап мирного плана, предложенного Трампом. На следующий день в секторе Газа был введен режим прекращения огня. В соответствии с соглашением израильские войска отступили к так называемой «желтой линии», сохранив контроль над более чем половиной территории анклава. 3 октября «Хамас» освободил 20 живых израильских заложников и передал останки четырех из 28 пленных.