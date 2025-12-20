Президент Польши подарил Зеленскому книгу о Волынской резне
Президент Польши Кароль Навроцкий во время официальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 декабря в Варшаве вручил ему книгу, посвященную Волынской резне. Об этом пишет Wiadomości.
Как сообщает издание, речь идет о двухтомном издании Института национальной памяти под названием «Документы Волынской резни», опубликованном в 2023 г. В книге собраны свидетельские показания о событиях на Волыни, большинство из которых подтверждены подписями очевидцев. В момент выхода издания Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти.
Подарок был замечен журналистами во время переговоров президентов тет-а-тет, которые продлились дольше запланированного времени. В ходе встречи стороны обсуждали вопросы безопасности, экономического сотрудничества и исторической памяти.
6 ноября Навроцкий заявил, что помощь Украине не должна приводить к ослаблению польской позиции на международной арене. Он отметил, что некоторые действия Киева для него «небезразличны» и свидетельствуют об отсутствии благодарности польскому народу.
Тогда Навроцкий напомнил о нерешенных вопросах, в частности, о запрете эксгумаций жертв Волынской резни и кризисе, связанном с ввозом украинского зерна, захлестнувшем польский рынок. Президент подчеркнул, что эти темы остаются ключевыми для польского общества.