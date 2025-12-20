Ас-Сиси: Египет поддерживает урегулирование кризиса на Украине

18 декабря Лавров прибыл в Каир для участия во второй конференции министров в рамках форума «Россия – Африка». По данным МИД РФ, в ходе встречи российский министр, его коллеги и руководители исполнительных органов интеграционных объединений Африки обсудят важные международные вопросы, включая российско-африканскую повестку. Участники конференции также уделят внимание развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.