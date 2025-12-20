США перехватили еще один танкер под санкциями у берегов Венесуэлы
США перехватили и захватили еще одно судно, находящееся под санкциями, у берегов Венесуэлы в международных водах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три американских чиновника.
По их данным, операция была проведена всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о «блокаде» всех нефтяных танкеров, которые подпадают под санкции и заходят в Венесуэлу или покидают ее порты. Это уже второй подобный случай за последние недели и происходит на фоне усиления военного присутствия США в регионе, отмечает издание.
Чиновники на условиях анонимности не уточнили точное место проведения операции, отметив лишь, что ведущую роль в ней играет береговая охрана США.
После первого задержания экспорт венесуэльской нефти заметно сократился. При этом часть судов, перевозящих нефть из Венесуэлы, Ирана и России, не подпадает под санкции. Отдельные компании, включая американскую Chevron, продолжают транспортировку венесуэльской нефти на собственных судах, имеющих соответствующие разрешения.
17 декабря Трамп объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также отдал приказ о введении полной и окончательной морской блокады против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной.