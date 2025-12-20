США перехватили еще один танкер под санкциями у берегов Венесуэлы

По их данным, операция была проведена всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о «блокаде» всех нефтяных танкеров, которые подпадают под санкции и заходят в Венесуэлу или покидают ее порты. Это уже второй подобный случай за последние недели и происходит на фоне усиления военного присутствия США в регионе, отмечает издание.