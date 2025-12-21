Газета
Главная / Политика /

Песков: Путин отправил подарок владельцу пекарни «Машенька»

Ведомости

Президенту России Владимиру Путину понравились пирожки, которые он получил от владельца подмосковной пекарни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Свежую выпечку главе государства отправил предприниматель, который обращался в программу «Итоги года». Как рассказал Дмитрий Песков, Путин попробовал пирожки с чаем и вареньем. Владелец пекарни получил от президента ответный подарок – корзину с угощениями.

Песков добавил, что он сам подаренные президенту пирожки не пробовал.

19 декабря во время «Итогов года» владелец пекарни рассказал Путину, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Теперь систему налогообложения усложнили – необходимо нанимать бухгалтера. Он отметил, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент.

Президент поинтересовался, вкусные ли в его пекарне булочки. Он добавил, что производственный бизнес не должен пострадать от перехода на новую систему налогообложения и что поставит эту задачу перед правительством. Президент пошутил, что если предприниматель угостит его булочками, то он, со своей стороны, поработает с правительством.

