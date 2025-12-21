Песков: Путин отправил подарок владельцу пекарни «Машенька»

Президент поинтересовался, вкусные ли в его пекарне булочки. Он добавил, что производственный бизнес не должен пострадать от перехода на новую систему налогообложения и что поставит эту задачу перед правительством. Президент пошутил, что если предприниматель угостит его булочками, то он, со своей стороны, поработает с правительством.