Песков: Путин отправил подарок владельцу пекарни «Машенька»
Президенту России Владимиру Путину понравились пирожки, которые он получил от владельца подмосковной пекарни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Свежую выпечку главе государства отправил предприниматель, который обращался в программу «Итоги года». Как рассказал Дмитрий Песков, Путин попробовал пирожки с чаем и вареньем. Владелец пекарни получил от президента ответный подарок – корзину с угощениями.
Песков добавил, что он сам подаренные президенту пирожки не пробовал.
19 декабря во время «Итогов года» владелец пекарни рассказал Путину, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Теперь систему налогообложения усложнили – необходимо нанимать бухгалтера. Он отметил, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент.
Президент поинтересовался, вкусные ли в его пекарне булочки. Он добавил, что производственный бизнес не должен пострадать от перехода на новую систему налогообложения и что поставит эту задачу перед правительством. Президент пошутил, что если предприниматель угостит его булочками, то он, со своей стороны, поработает с правительством.