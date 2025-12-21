WSJ: запуск Starship подверг опасности несколько пассажирских самолетов
Тестовый запуск космического корабля Starship от SpaceX в январе подверг опасности несколько пассажирских самолетов над Карибским морем. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA).
Запуск прошел в середине января 2025 г. Тогда SpaceX потеряла верхнюю часть ракеты Starship во время седьмого испытательного полета. Нижнюю часть SpaceX удалось вернуть на Землю. Основатель компании Илон Маск говорил, что крушение ракеты во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива.
SpaceX, по данным WSJ, не уведомила авиационное агентство о взрыве по горячей линии. Оповещение об инциденте было необходимо для того, чтобы отвести пассажирские лайнеры от потенциально опасной зоны падения обломков. Газета пишет, что диспетчеры в Майами впервые узнали о взрыве Starship от пилотов, увидевших обломки, а другие сотрудники FAA узнали об этом через внутренний чат.
В зоне риска оказались три самолета, в которых находились в общей сложности 450 человек.
При восьмом испытательном полете Starship в марте американская компания потеряла связь с ракетой. Сообщалось, что во время взлета Starship произошел «быстрый незапланированный демонтаж транспортного средства».