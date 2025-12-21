WSJ: запуск Starship подверг опасности несколько пассажирских самолетов

SpaceX, по данным WSJ, не уведомила авиационное агентство о взрыве по горячей линии. Оповещение об инциденте было необходимо для того, чтобы отвести пассажирские лайнеры от потенциально опасной зоны падения обломков. Газета пишет, что диспетчеры в Майами впервые узнали о взрыве Starship от пилотов, увидевших обломки, а другие сотрудники FAA узнали об этом через внутренний чат.