СМИ: Умеров просил руководство ФБР защитить его от расследования НАБУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров обратился к директору Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэшу Пателю с просьбой о защите в связи с расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Умеров выразил опасения по поводу возможного давления со стороны НАБУ в рамках уголовного дела, связанного с коррупцией, поскольку он сам может быть в нем замешан.

На встрече Умерова с Пателем, на которой присутствовал заместитель главы СБУ Александр Поклад, речь шла о «желательном отсутствии со стороны ФБР экспертной, следственной или иной профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича».

10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

