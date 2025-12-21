Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Греция присоединилась к программе закупок оружия США для Украины

Ведомости

Греция присоединилась к инициативе PURL по закупке оружия США для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

Ранее греческая газета Kathimerini сообщила о том, что США и партнеры по НАТО оказали давление на страну и принудили Грецию участвовать в программе PURL.

При этом Пилипсон отметил, что Греция помогала Украине оружием и боеприпасами с начала специальной военной операции.

Ранее Швеция приняла решение прекратить оказывать помощь Танзании, Мозамбику, Зимбабве, Либерии и Боливии, чтобы направить эти средства на финансирование Киева.

Читайте также:Германия поставила Украине два комплекса Patriot
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь