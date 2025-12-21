Греция присоединилась к программе закупок оружия США для Украины
Греция присоединилась к инициативе PURL по закупке оружия США для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.
Ранее греческая газета Kathimerini сообщила о том, что США и партнеры по НАТО оказали давление на страну и принудили Грецию участвовать в программе PURL.
При этом Пилипсон отметил, что Греция помогала Украине оружием и боеприпасами с начала специальной военной операции.
Ранее Швеция приняла решение прекратить оказывать помощь Танзании, Мозамбику, Зимбабве, Либерии и Боливии, чтобы направить эти средства на финансирование Киева.