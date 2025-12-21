Кремль перевел фразу Путина о «подсвинках» на английский язык
Англоязычный сайт Кремля опубликовал стенограмму выступления президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании Минобороны, где он произнес «непереводимую» фразу «европейские подсвинки». Официальный перевод – swine underlings.
Слово «swine» по отношению к человеку может означать «хам, свинья», слово «underlings» – человек низкого ранга и с небольшими полномочиями, работающий на кого-то более важного, следует из информации на сайте Кембриджского словаря.
17 декабря Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали быстро развалить Россию при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Иностранные СМИ столкнулись с трудностями при переводе фразы Путина. Ее переводили как european swine, а слово «подсвинки» в некоторых случаях как little pigs – «маленькие свинки».
Путин в ходе программы «Итоги года» 19 декабря сообщил, что назвал «европейскими подсвинками» неопределенную группу лиц. Он заверил, что никогда не переходит на личности.