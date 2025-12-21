Путин принял участие в церемонии вручения премии мира лидерам трех стран СНГ

21 декабря в Санкт-Петербурге открылся саммит Высшего Евразийского экономического совета, он продлится до 22 декабря. Сначала лидеры провели заседание в узком составе, где помимо Путина, Жапарова и Рахмона присутствовали президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.