Путин принял участие в церемонии вручения премии мира лидерам трех стран СНГ
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии мира имени Л.Н. Толстого лидерам трех стран СНГ, передает Кремль.
В ходе церемонии премия была вручена президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Они удостоены награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Председателем жюри премии является дирижер Валерий Гергиев, он и вручил премии лидерам стран СНГ, указывает «РИА Новости».
21 декабря в Санкт-Петербурге открылся саммит Высшего Евразийского экономического совета, он продлится до 22 декабря. Сначала лидеры провели заседание в узком составе, где помимо Путина, Жапарова и Рахмона присутствовали президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
К заседанию в расширенном формате присоединились Мирзиёев, посол Ирана в России Казем Джалали, посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес и министр торговли Индонезии Буди Сантосо.