Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама

О том, что президент Белоруссии намерен подарить Путину на день рождения картину с видами Валаама, рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт 12 октября. Тогда она уточнила, что картину будет писать художник Павел Маслеников. Путин отметил свое 73-летие 7 октября.