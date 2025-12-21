Газета
Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Санкт-Петербург подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину картину с видами Валаама. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации Лукашенко.

Также в сообщении приводится фото картины и фрагмент беседы между двумя президентами.

«Художник поехал после нас туда [на Валаам] и сделал хорошую картину», – сказал Лукашенко.

О том, что президент Белоруссии намерен подарить Путину на день рождения картину с видами Валаама, рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт 12 октября. Тогда она уточнила, что картину будет писать художник Павел Маслеников. Путин отметил свое 73-летие 7 октября.

1 августа Путин провел неформальную встречу с Лукашенко на острове Валаам. Президенты посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ.

