Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Санкт-Петербург подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину картину с видами Валаама. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации Лукашенко.
Также в сообщении приводится фото картины и фрагмент беседы между двумя президентами.
«Художник поехал после нас туда [на Валаам] и сделал хорошую картину», – сказал Лукашенко.
О том, что президент Белоруссии намерен подарить Путину на день рождения картину с видами Валаама, рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт 12 октября. Тогда она уточнила, что картину будет писать художник Павел Маслеников. Путин отметил свое 73-летие 7 октября.
1 августа Путин провел неформальную встречу с Лукашенко на острове Валаам. Президенты посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ.