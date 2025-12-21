Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мерца освистали во время визита на место теракта в Магдебурге

Ведомости

Визит канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хаселоффа на место теракта, устроенного год назад в Магдебурге, спровоцировал акции протеста, передает немецкое издание Compact.

Мерц и его соратник по партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) приехали на поминальную церемонию по жертвам теракта, однако присутствующие выступили с резкой критикой в адрес политика и освистали его, выкрикивая: «Убирайся!».

Мерц, как отмечает издание, подвергся критике за то, что, по мнению протестующих, его присутствие в годовщину трагедии стало формой «издевательства» над жертвами и их родственниками.

Посольство РФ в ФРГ: россиян среди погибших при наезде в Магдебурге нет

Общество

Ранее канцлер, еще будучи кандидатом, после серии нападений анонсировал изменения в миграционной политике, включая массовые депортации и усиление контроля на границах. Однако эти меры в полной мере реализованы не были.

Теракт произошел 20 декабря 2024 г. на рождественской ярмарке в Магдебурге. 50-летний гражданин Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен, проживавший в Германии с 2006 г., на арендованном внедорожнике проехал по территории оживленного рынка, в результате чего погибли шесть человек (включая 9-летнего мальчика) и более 300 были ранены. Нападавший был задержан на месте.

Читайте также:YouGov: более половины немцев опасаются терактов на Рождество
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте