Мерца освистали во время визита на место теракта в Магдебурге

Теракт произошел 20 декабря 2024 г. на рождественской ярмарке в Магдебурге. 50-летний гражданин Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен, проживавший в Германии с 2006 г., на арендованном внедорожнике проехал по территории оживленного рынка, в результате чего погибли шесть человек (включая 9-летнего мальчика) и более 300 были ранены. Нападавший был задержан на месте.