Посольство РФ в ФРГ: россиян среди погибших при наезде в Магдебурге нет
Россиян среди погибших при наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге нет, количество пострадавших уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Германии.
«Мы получили информацию от кризисного центра МИД ФРГ о том, что, по сведениям правоохранительных органов, среди погибших в Магдебурге не было иностранцев и, следовательно, россиян. Данные о пострадавших по-прежнему уточняются», – рассказали в российском посольстве.
Вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге врезался автомобиль. Машина проехала по толпе не менее 400 м. Подозреваемый, 50-летний мужчина, задержан. Хазелофф сообщил, что это врач из Саудовской Аравии, работающий в земле Саксония-Анхальт.
Погибли пять человек, в том числе один ребенок. Пострадали 200 человек.
Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе назвал произошедшее терактом.