Посольство РФ в ФРГ: россиян среди погибших при наезде в Магдебурге нет

«Мы получили информацию от кризисного центра МИД ФРГ о том, что, по сведениям правоохранительных органов, среди погибших в Магдебурге не было иностранцев и, следовательно, россиян. Данные о пострадавших по-прежнему уточняются», – рассказали в российском посольстве.