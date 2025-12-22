Газета
США отозвали своих послов в 29 странах

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа отозвала 29 дипломатов с постов послов и других руководящих должностей в посольствах для изменения дипломатической позиции страны за рубежом. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на двух сотрудников госдепартамента.

Целью является укомплектование штата сотрудниками, полностью разделяющими приоритеты Трампа в рамках повестки «Америка прежде всего».

По словам источников агентства, на минувшей неделе главам дипмиссий по меньшей мере в 29 странах сообщили, что срок их полномочий истекает в январе 2026 г. Все эти дипломаты заняли свои посты в годы правления администрации экс-президента США Джо Байдена. По словам официальных лиц, дипломаты, которых затронули кадровые перестановки, не потеряют работу. Они вернутся в Вашингтон для выполнения других задач, если захотят.

Центральные положения повестки «Америка прежде всего» направлены на укрепление экономического лидерства США, усиление нацбезопасности и продвижение американских интересов на международной арене. Это также предполагает модернизацию вооруженных сил, ужесточение миграционной политики и поддержку крупных инфраструктурных проектов внутри страны.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание, что переход США к концепции «Америка прежде всего» вызывает тревожность схожестью с лозунгом Германии времен Гитлера. По его мнению, ставка на «установление мира посредством силы» может «окончательно похоронить дипломатию».

