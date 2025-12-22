США отозвали своих послов в 29 странах

По словам источников агентства, на минувшей неделе главам дипмиссий по меньшей мере в 29 странах сообщили, что срок их полномочий истекает в январе 2026 г. Все эти дипломаты заняли свои посты в годы правления администрации экс-президента США Джо Байдена. По словам официальных лиц, дипломаты, которых затронули кадровые перестановки, не потеряют работу. Они вернутся в Вашингтон для выполнения других задач, если захотят.