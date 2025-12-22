Рютте сообщил о готовности нескольких стран направить военных на Украину

По словам Рютте, страны сейчас также работают над определением точной структуры «коалиции желающих». Он подчеркнул, что для недопущения возобновления конфликта на территории Украины три уровня гарантий со стороны НАТО будут необходимы. В их числе участие «коалиции», которая будет возглавлена Францией и Великобританией.