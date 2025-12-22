Рютте сообщил о готовности нескольких стран направить военных на Украину
Некоторые европейские страны готовы направить военный контингент на Украину, если Россия нарушит мирный договор, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild.
«Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», – сказал он.
По словам Рютте, страны сейчас также работают над определением точной структуры «коалиции желающих». Он подчеркнул, что для недопущения возобновления конфликта на территории Украины три уровня гарантий со стороны НАТО будут необходимы. В их числе участие «коалиции», которая будет возглавлена Францией и Великобританией.
19 декабря замглавы минобороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что «коалиция желающих» планирует переформатировать подразделения ВСУ, сделав их подходящими под стандарты НАТО, когда на Украине будет заключено соглашение о мире. Он не уточнил, будет ли это означать замену украинских войск формированиями стран Запада.
17 декабря The New York Times писала, ссылаясь на источники, что США и Евросоюз (ЕС) согласовали гарантии безопасности с размещением войск на Украине. Газета отмечала, что размещение сил на территории республики будет произведено вне формата НАТО. Подразделения могут разместить в западных регионах страны.