Путин поручил подготовить программу этнографического изучения русского народа

5 ноября сообщалось, что Путин поддержал предложение объявить 2026 г. Годом единства народов России и поручил подготовить проекты соответствующих решений. 4 ноября, в День народного единства, президент также установил новые памятные даты – День языков народов РФ 8 сентября и День коренных малочисленных народов РФ 30 апреля. Пояснялось, что последний праздник установлен для сохранения образа жизни, промыслов и самобытной культуры коренных народов.