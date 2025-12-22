Politico: Макрон вернул влияние в ЕС, сорвав план кредита Украине под активы РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон усилил свои позиции в европейской политике, сыграв ключевую роль в изменении подхода ЕС к финансированию Украины. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов, именно Макрон стал одним из главных инициаторов отказа от идеи так называемого «репарационного кредита» под замороженные российские активы и перехода к альтернативному варианту – финансированию за счет средств бюджета ЕС.
По данным издания, переломный момент наступил 18 декабря, когда европейским лидерам представили обновленное юридическое заключение по рискам использования российских активов. После резкой критики плана со стороны премьер-министра Италии Джорджи Мелони чашу весов в пользу отказа от репарационного кредита склонил именно Макрон. Хотя канцлер Германии Фридрих Мерц публично поддерживал первоначальную идею, Франция, как утверждают источники Politico, заранее готовила «план Б».
Французская дипломатия «вела закулисную работу», чтобы обеспечить поддержку альтернативного сценария и избежать возможного вето со стороны Венгрии. В ходе саммита Макрон лично контактировал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В итоге Будапешт согласился не блокировать использование свободных средств бюджета ЕС для продолжения финансирования Украины. Аналогичную позицию были готовы занять Словакия и Чехия при условии, что они не будут напрямую участвовать в предоставлении кредита.
По словам европейских дипломатов, хотя часть участников саммита чувствовали себя «застигнутыми врасплох», стало очевидно, что именно поддержка Франции сделала альтернативный вариант единственно возможным. Представители ЕС называют действия Макрона «мастер-классом» политического маневрирования.
Эксперты отмечают, что влияние Макрона в ЕС в последние месяцы ослабло на фоне его внутриполитических проблем, тогда как Мерц фактически стал одним из главных голосов Европы по украинскому направлению.
21 декабря Financial Times писал, что президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в предательстве канцлера ФРГ Фридриха Мерца в вопросе изъятия российских активов для предоставления «репарационного кредита» Украине.
18 декабря лидеры ЕС отказались от плана использования замороженных российских активов и договорились предоставить Киеву кредит в 90 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб.