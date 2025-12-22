Politico: Макрон вернул влияние в ЕС, сорвав план кредита Украине под активы РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон усилил свои позиции в европейской политике, сыграв ключевую роль в изменении подхода ЕС к финансированию Украины. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов, именно Макрон стал одним из главных инициаторов отказа от идеи так называемого «репарационного кредита» под замороженные российские активы и перехода к альтернативному варианту – финансированию за счет средств бюджета ЕС.