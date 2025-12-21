Макрона обвинили в предательстве Мерца в вопросе изъятия российских активов

Париж и Рим выразили озабоченность по поводу готовности парламентов их стран поддержать финансовые гарантии, требуемые Бельгией для распределения рисков, связанных с возможным погашением кредита в будущем. Их сопротивление плану повлияло на атмосферу переговоров и изменило общий настрой сторон.