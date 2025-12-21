Макрона обвинили в предательстве Мерца в вопросе изъятия российских активов
Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в предательстве канцлера ФРГ Фридриха Мерца в вопросе изъятия российских активов для предоставления «репарационного кредита» Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.
Как сообщает газета, Макрону «придется заплатить» за предательство Мерца, «у него не было выбора, поэтому он спрятался за спиной [премьер-министра Италии] Джорджии Мелони».
В пятницу FT сообщала, что ключевую роль в срыве плана по использованию замороженных российских активов для кредита Украине сыграли Италия и Франция, а Мелони стала «убийцей» проекта.
Париж и Рим выразили озабоченность по поводу готовности парламентов их стран поддержать финансовые гарантии, требуемые Бельгией для распределения рисков, связанных с возможным погашением кредита в будущем. Их сопротивление плану повлияло на атмосферу переговоров и изменило общий настрой сторон.
По итогам саммита лидеры ЕС отказались от плана использования замороженных российских активов и договорились предоставить Киеву кредит в 90 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб.