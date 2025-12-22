Путин рассказал об «Эрмитаже» во время экскурсии для глав делегаций СНГ
Президент РФ Владимир Путин в ходе экскурсии для глав делегаций СНГ рассказал ее участникам об «Эрмитаже». Об этом сообщили в Кремле.
Вместе с Путиным и гендиректором «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским музей осматривают премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Для участников запланирован осмотр ключевых экспозиций.
Как до этого сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после экскурсии состоится неформальный саммит СНГ с «весьма прикладной повесткой дня». Его продолжит неформальный завтрак. После его окончания Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном.
Сообщалось, что 21 декабря в Санкт-Петербурге по традиции стартовали предновогодние неформальные саммиты Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. В этот день Путин провел двусторонние переговоры с президентами Киргизии и Белоруссии Жапаровым и Александром Лукашенко.
После этого прошло заседание Высшего евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах. В расширенной встрече участвовали представители Индонезии, с которой страны ЕАЭС планируют заключить соглашение о зоне свободной торговли, а также государства-наблюдатели – Узбекистан, Иран и Куба.