Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин рассказал об «Эрмитаже» во время экскурсии для глав делегаций СНГ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе экскурсии для глав делегаций СНГ рассказал ее участникам об «Эрмитаже». Об этом сообщили в Кремле.

Вместе с Путиным и гендиректором «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским музей осматривают премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Для участников запланирован осмотр ключевых экспозиций.

Как до этого сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после экскурсии состоится неформальный саммит СНГ с «весьма прикладной повесткой дня». Его продолжит неформальный завтрак. После его окончания Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном.

Сообщалось, что 21 декабря в Санкт-Петербурге по традиции стартовали предновогодние неформальные саммиты Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. В этот день Путин провел двусторонние переговоры с президентами Киргизии и Белоруссии Жапаровым и Александром Лукашенко.

После этого прошло заседание Высшего евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах. В расширенной встрече участвовали представители Индонезии, с которой страны ЕАЭС планируют заключить соглашение о зоне свободной торговли, а также государства-наблюдатели – Узбекистан, Иран и Куба.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте