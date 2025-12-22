В Санкт-Петербурге начался неформальный саммит СНГ

Глава российского государства добавил, что именно благодаря СНГ удалось сохранить, а по многим направлениям и существенно нарастить сложившиеся экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Путин назвал в целом успешным развитие многопланового взаимодействия стран СНГ в 2025 г. По его словам, это демонстрирует «солидный объем товарооборота России с участниками Содружества, который за 10 месяцев текущего года составил почти $90 млрд».