В Санкт-Петербурге начался неформальный саммит СНГ
Неформальный саммит глав делегаций государств – участников СНГ начался в Санкт-Петербурге. Видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале Кремля.
В своем выступлении президент России Владимир Путин отметил, что в неформальной обстановке будут подведены итоги совместной работы в рамках СНГ в 2025 г. Кроме того, планируется поговорить о планах на перспективу и обсудить насущные вопросы международной повестки дня.
«Как не раз справедливо отмечалось, за более чем три десятилетия Содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга», – подчеркнул Путин.
Глава российского государства добавил, что именно благодаря СНГ удалось сохранить, а по многим направлениям и существенно нарастить сложившиеся экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Путин назвал в целом успешным развитие многопланового взаимодействия стран СНГ в 2025 г. По его словам, это демонстрирует «солидный объем товарооборота России с участниками Содружества, который за 10 месяцев текущего года составил почти $90 млрд».
Перед началом саммита Путин в ходе экскурсии для глав делегаций СНГ рассказал ее участникам об «Эрмитаже». Вместе с российским лидером и гендиректором «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским музей осмотрели премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Саммит будет продолжен неформальным завтраком, после которого у Путина запланирована двусторонняя встреча с Пашиняном.
21 декабря в Санкт-Петербурге стартовали предновогодние неформальные саммиты Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. В этот день Путин провел двусторонние переговоры с президентами Киргизии и Белоруссии Жапаровым и Александром Лукашенко.