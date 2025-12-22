В Литве предложили передать средства от транзита белорусских удобрений Украине
Средства, полученные от транзита белорусских удобрений, можно направлять Украине. С такой инициативой выступил министр обороны республики Робертас Каунас, передает LRT.
Власти могут рассмотреть транзит белорусских удобрений через порт Клайпеды в случае оказания давления на Литву. «Клайпедский порт наиболее благоприятен для экспорта, поэтому мы возвращаемся к вопросу о 300 млн [евро]. Почему бы не выделить эти 300 млн [евро] Украине в качестве дополнительных средств?» – задался вопросом министр.
Литва приостановила транзит белорусских калийных удобрений с 1 февраля 2022 г. после введения санкций против «Беларуськалия» со стороны США в 2021 г. Кроме того, ЕС в июне 2021 г. ограничил импорт половины калийных удобрений из Белоруссии – с содержанием хлорида калия менее 40% и более 62%.
В декабре этого года США в обмен на помилование политзаключенных властями Белоруссии вместо анонсированного снятия санкций с «Беларуськалия» выдали ему лицензию на сделки.
Как говорил «Ведомостям» ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов, логистика даже после частичного снятия санкций останется для компании сложной: или через российские порты, или по железной дороге в Китай или Вьетнам. Основным и критическим фактором, повлиявшим на показатели компании в последние четыре года, стало именно закрытие Клайпеды, на которую, по оценке эксперта, приходилось до санкций 2022 г. 75% экспорта.