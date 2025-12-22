Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Литве предложили передать средства от транзита белорусских удобрений Украине

Ведомости

Средства, полученные от транзита белорусских удобрений, можно направлять Украине. С такой инициативой выступил министр обороны республики Робертас Каунас, передает LRT.

Власти могут рассмотреть транзит белорусских удобрений через порт Клайпеды в случае оказания давления на Литву. «Клайпедский порт наиболее благоприятен для экспорта, поэтому мы возвращаемся к вопросу о 300 млн [евро]. Почему бы не выделить эти 300 млн [евро] Украине в качестве дополнительных средств?» – задался вопросом министр.

Литва приостановила транзит белорусских калийных удобрений с 1 февраля 2022 г. после введения санкций против «Беларуськалия» со стороны США в 2021 г. Кроме того, ЕС в июне 2021 г. ограничил импорт половины калийных удобрений из Белоруссии – с содержанием хлорида калия менее 40% и более 62%.

Что на практике значит снятие санкций США с «Беларуськалия»

Политика / Международные новости

В декабре этого года США в обмен на помилование политзаключенных властями Белоруссии вместо анонсированного снятия санкций с «Беларуськалия» выдали ему лицензию на сделки.

Как говорил «Ведомостям» ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов, логистика даже после частичного снятия санкций останется для компании сложной: или через российские порты, или по железной дороге в Китай или Вьетнам. Основным и критическим фактором, повлиявшим на показатели компании в последние четыре года, стало именно закрытие Клайпеды, на которую, по оценке эксперта, приходилось до санкций 2022 г. 75% экспорта.

Читайте также:Почему Лукашенко массово помиловал политзаключенных
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её